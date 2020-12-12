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Погба готов отказаться от услуг Райолы, если не покинет «Манчестер Юнайтед»

02:38

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет сменить клуб в ближайшее время. Как сообщает Bild, 27-летний француз готов расстаться с агентом Мино Райолой, если тот не найдет ему новую команду.

В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 72 миллиона фунтов.

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