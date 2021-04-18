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Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если будет получать 500 тысяч фунтов в неделю

09:17
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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Полузащитник Поль Погба потребовал от «Манчестер Юнайтед» новый контракт, по которому он будет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Star.

Контракт Погба с английским клубом истекает уже в июне 2022. Если «Юнайтед» не согласится с условиями, которые выдвинул агент игрока Мино Райола, то будет рисковать лишиться хавбека безо всякой компенсации в конце следующего сезона.

Погба нужна базовая зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю, а также щедрая доля от использования имиджевых прав. Суммарно речь идет о сумме, близкой к 800 тысячам фунтов каждые семь дней.

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