Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если будет получать 500 тысяч фунтов в неделю
Полузащитник Поль Погба потребовал от «Манчестер Юнайтед» новый контракт, по которому он будет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Star.
Контракт Погба с английским клубом истекает уже в июне 2022. Если «Юнайтед» не согласится с условиями, которые выдвинул агент игрока Мино Райола, то будет рисковать лишиться хавбека безо всякой компенсации в конце следующего сезона.
Погба нужна базовая зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю, а также щедрая доля от использования имиджевых прав. Суммарно речь идет о сумме, близкой к 800 тысячам фунтов каждые семь дней.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю