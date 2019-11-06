Подозреваемые в нападении на Езила и Колашинаца признали свою вину

Двое мужчин сознались в нападении на игроков лондонского «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца. Об этом сообщает официальный сайт полиции Лондона.

Сообщается, что свою вину в вооруженном нападении на футболистов с целью ограбления признали 26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит. 8 ноября суд вынесет им приговор.

26 июля 2019 года двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись. В итоге злоумышленники были найдены полицией.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр