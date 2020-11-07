Подольски считает, что вывод Езила из заявки «Арсенала» — это ненормально
Бывший нападающий «Арсенала» Лукас Подольски высказался по поводу вывода из заявки хавбека «канониров» Месута Езила.
— Я не знаю всей подоплеки, но в целом я считаю, что выводить из заявки игрока, который в команде уже 6-7 лет — это ненормально, — приводит Bild слова Подольски. — Даже если Месут где-то провинился, так нельзя. Он показывал свой класс на поле, никогда не говорил негативно по поводу клуба или партнеров по команде. Печально, в этой ситуации проигрывают все стороны. Так не должно быть. Это не красит «Арсенал».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.