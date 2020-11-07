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Подольски считает, что вывод Езила из заявки «Арсенала» — это ненормально

15:57
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Бывший нападающий «Арсенала» Лукас Подольски высказался по поводу вывода из заявки хавбека «канониров» Месута Езила.

— Я не знаю всей подоплеки, но в целом я считаю, что выводить из заявки игрока, который в команде уже 6-7 лет — это ненормально, — приводит Bild слова Подольски. — Даже если Месут где-то провинился, так нельзя. Он показывал свой класс на поле, никогда не говорил негативно по поводу клуба или партнеров по команде. Печально, в этой ситуации проигрывают все стороны. Так не должно быть. Это не красит «Арсенал».

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