Почеттино заявил, что у него есть желание вернуться в «Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино, главный тренер сборной США по футболу, признался, что не исключает своего возвращения на пост наставника «Тоттенхэма».

«После ухода из клуба я часто вспоминаю интервью, в котором говорил, что хотел бы вернуться в «Тоттенхэм». Это действительно так. Сейчас я в США и не собираюсь опровергать свои слова. Прошло пять или шесть лет, но я все еще чувствую это в своем сердце... Так что да, я хотел бы вернуться туда однажды», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Почеттино возглавлял клуб с 2014 по 2019 год и за это время вывел команду на стабильный уровень выступлений в Лиге чемпионов, а также довел до финала главного еврокубка.