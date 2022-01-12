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Почеттино ведет тайные переговоры с «Манчестер Юнайтед»

11:05
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино все еще рассматривает вариант работы в «Манчестер Юнайтед», сообщает Le Parisien.

По данным источника, аргентинский специалист тайно контактирует с «МЮ» на случай, если летом он покинет парижан. Его основной конкурент — тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Сообщалось, что летом «ПСЖ» планирует расстаться с тренером. Парижане возглавляют турнирную таблицу лиги 1, набрав 47 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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