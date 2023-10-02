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Сегодня, 11:44

Почеттино рассказал, почему Кукурелья не покинул «Челси» в летнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему защитник команды Марк Кукурелья не перешел в летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, почему трансфер не состоялся, потому что я не участвовал в этой ситуации, этим занимались спортивный директор, агент игрока и клуб. После, когда трансферное окно закрылось, мы разговаривали с ним в моем кабинете. Мы очень подробно обсудили то, где я его вижу на поле, и я прислушался к его желаниям. Конечно, это было трудное время для него после прихода из «Брайтона». Это было тяжело не только для него, но и для многих-многих игроков», — приводит слова Почеттино Goal.

Летом 2023 года Кукурелья хотел уйти из «Челси», так как был недоволен количеством игрового времени. Его связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Челси» 2 матча в Кубке английской лиги.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
12
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
13
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
14
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 1
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 1 : 1
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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