Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 51-летний аргентинец является основным кандидатом на пост главного тренера лондонского клуба.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул прошлым летом. Кроме того, аргентинец тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».