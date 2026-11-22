Почеттино о разгромном поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: «Очень больно. Игра изменилась за 6 минут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Ливерпуля» (0:4) в 11-м туре АПЛ.

Игра стала дебютной для аргентинца в роли главного тренера манкунианцев.

«Очень, очень больно. Я очень разочарован. Конечно, ты не представляешь себе старт в АПЛ в такой ситуации. Единственная проблема в том, что за 6 минут игра полностью изменилась. Сейчас мы можем говорить и все объяснять, но ущерб уже нанесен.

Это очень болезненно. Игроки тоже чувствуют боль от такой ситуации. Я сказал им, что нужно сохранять спокойствие, потому что произошедшее было совершенно несправедливым.

Но нам также нужно признать, что мы должны быть более сконцентрированными, принимать более правильные решения на поле и в целом играть намного лучше. Мы должны критично относиться к себе, но в то же время есть некоторые эпизоды матча, которыми мы недовольны.

Мяч шел к вратарю. Думаю, если пересмотреть этот момент с помощью ВАР, то можно увидеть то же, что сейчас видно на повторах: у Йоро вообще не было намерения столкнуться с Исаком. Нападающий увидел, что мяч идет к вратарю, немного замедлил свой рывок и упал.

Но давайте вернемся на две минуты назад. Шестая минута. Жаке против Мбемо — эпизоды похожи, разве нет? Если сравнивать эти моменты, там пенальти, разве нет?

И если бы мы забили на шестой минуте, то, уверен, сейчас говорили бы совсем иначе. Но иногда это именно тот случай, когда мы должны брать на себя ответственность. Я здесь для того, чтобы брать ее на себя и продолжать работать.

Я не могу изменить то, что произошло, и всегда важно сохранять уважение. Но в то же время я должен защищать свой клуб и говорить то, что чувствую. Мне кажется, любой человек, который играл в футбол, увидит, что в том эпизоде совершенно точно не было удаления», — приводит слова Почеттино BBC.