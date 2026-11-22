Почеттино о разгромном поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: «Очень больно. Игра изменилась за 6 минут»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Ливерпуля» (0:4) в 11-м туре АПЛ.
Игра стала дебютной для аргентинца в роли главного тренера манкунианцев.
«Очень, очень больно. Я очень разочарован. Конечно, ты не представляешь себе старт в АПЛ в такой ситуации. Единственная проблема в том, что за 6 минут игра полностью изменилась. Сейчас мы можем говорить и все объяснять, но ущерб уже нанесен.
Это очень болезненно. Игроки тоже чувствуют боль от такой ситуации. Я сказал им, что нужно сохранять спокойствие, потому что произошедшее было совершенно несправедливым.
Но нам также нужно признать, что мы должны быть более сконцентрированными, принимать более правильные решения на поле и в целом играть намного лучше. Мы должны критично относиться к себе, но в то же время есть некоторые эпизоды матча, которыми мы недовольны.
Мяч шел к вратарю. Думаю, если пересмотреть этот момент с помощью ВАР, то можно увидеть то же, что сейчас видно на повторах: у Йоро вообще не было намерения столкнуться с Исаком. Нападающий увидел, что мяч идет к вратарю, немного замедлил свой рывок и упал.
Но давайте вернемся на две минуты назад. Шестая минута. Жаке против Мбемо — эпизоды похожи, разве нет? Если сравнивать эти моменты, там пенальти, разве нет?
И если бы мы забили на шестой минуте, то, уверен, сейчас говорили бы совсем иначе. Но иногда это именно тот случай, когда мы должны брать на себя ответственность. Я здесь для того, чтобы брать ее на себя и продолжать работать.
Я не могу изменить то, что произошло, и всегда важно сохранять уважение. Но в то же время я должен защищать свой клуб и говорить то, что чувствую. Мне кажется, любой человек, который играл в футбол, увидит, что в том эпизоде совершенно точно не было удаления», — приводит слова Почеттино BBC.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Брентфорд
|11
|4
|5
|2
|20-11
|17
|
7
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
8
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|- : -
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|- : -
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2