Почеттино хочет сохранить Кепу в «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага продолжит выступать в лондонском клубе в следующем сезоне, сообщает Evening Standard.

По данным источника, новый главный тренер команды Маурисио Почеттино хочет, чтобы футболист остался основным вратарем «Челси». Специалист считает, что с тренером голкиперов Тони Хименесом Кепа способен выйти на новый уровень.

28-летний футболист перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 39 матчей, пропустил 45 мячей и в 12 встречах отстоял на ноль.