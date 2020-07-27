«Почему вокруг вратарей все так трясутся?» Рой Кин призвал «МЮ» избавиться от де Хеа

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что клубу стоит избавиться от вратаря Давида де Хеа. Испанский голкипер и защитник Фил Джоунс — главные старожилы команды, выступающие за нее без перерыва с 2011 года. За последние три сезона де Хеа пропустил в АПЛ только один матч.

— Я никогда не был поклонником де Хеа, — цитирует Daily Mirror Кина. — Он допускает слишком много ошибок, серьезных ошибок, которые стоят «МЮ» очков. Это мое мнение. Если «МЮ» хочет бороться за титулы, ему нужен более сильный голкипер.

Им нужны перемены, они уже проводили их. Не знаю, почему над вратарями все так трясутся. «Манчестер Юнайтед» делает это годами. Нападающие приходят и уходят, то же самое с полузащитниками, но почему-то за вратарей стараются цепляться дольше, чем за других, потому что они что-то там делали 2-3 года назад.

Игра так не работает. Мы видели, как «Ливерпуль» вышел на новый уровень, когда они взяли более сильного голкипера. В чем проблема? Если он не справляется, допускает ошибки, замените его. Есть много хороших вратарей.