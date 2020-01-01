Почему Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом? Португалец ничего не объяснил

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не объяснил свое поведение в матче 21-го тура чемпионата Англи против «Саутгемптона» (0:1). Во время игры он подошел и стал подглядывать в блокнот одного из тренеров соперника. За это арбитр показал ему желтую карточку. На пресс-конференции Моуринью сказал: «Я был груб, но по отношению к идиоту».

— Я грубо повел себя с одним человеком на скамейке, — цитирует BBC Моуринью. — Мне кажется, он заслужил это. Повод для этого был. Я не расскажу, но на то есть причина. Арбитр показал мне карточку, я это принимаю.