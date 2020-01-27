Победитель пары «Ливерпуль» — «Шрусбери» сыграет с «Челси» в Кубке Англии
22:54
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
Жеребьевка 1/8 финала
«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
«Рединг»/«Кардифф» — «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» — «Ливерпуль»/«Шрусбери»
«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»/«Оксфорд»
«Лестер» — «Ковентри»/«Бирмингем»
«Нортхемптон»/«Дерби» — «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон»/«Тоттенхэм» — «Норвич»
«Портсмут» — «Борнмут»/«Арсенал»
Матчи состоятся на неделе, которая начинается 2 марта. Время и даты проведения матчей будут определены позднее. Начиная с этой стадии, в Кубке Англии не будет переигровок.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...