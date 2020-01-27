Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

Жеребьевка 1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

«Рединг»/«Кардифф» — «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» — «Ливерпуль»/«Шрусбери»

«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»/«Оксфорд»

«Лестер» — «Ковентри»/«Бирмингем»

«Нортхемптон»/«Дерби» — «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон»/«Тоттенхэм» — «Норвич»

«Портсмут» — «Борнмут»/«Арсенал»

Матчи состоятся на неделе, которая начинается 2 марта. Время и даты проведения матчей будут определены позднее. Начиная с этой стадии, в Кубке Англии не будет переигровок.