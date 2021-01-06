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Победитель ЧМ-1978 Освальдо Ардилес заразился коронавирусом

01:42
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Бывший футболист сборной Аргентины Освальдо Ардилес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Radio Dos.

Указано, что вирус был выявлен во время тестирования в Лондоне. Ардилес работал в Англии в качестве игрока и тренера. Ранее стало известно, что заразился бывший партнер игрока по сборной Леопольдо Луке. Он находится в реанимации.

Как и Луке, Ардилес — чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины. Вместе с «Тоттенхэмом» дважды выиграл Кубок Англии и один раз — Кубок УЕФА. Как тренер стал чемпионом Японии с «Йокогама Ф. Маринос».

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