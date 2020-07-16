Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Ливерпулем» в 36-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что у него было волнение после быстро пропущенного гола.

— Абсолютно, с точки зрения энергии и радости в раздевалке перед полуфиналом против «Сити», это хорошее лекарство, — цитирует BBC Артету. — Чтобы победить эту команду, у вас должны быть моменты и немного удачи. После 0:1 я волновался, как мы отреагируем. Нам удалось реализовать один момент и снова поверить в свои силы.