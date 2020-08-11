По биографии Пола Гаскойна снимут фильм

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн сообщил, что по его биографической книге «Газза: Моя история» будет снят фильм.

В интервью Daily Mirror 53-летний Гаскойн рассказал, что продюсеры ищут актера на роль футболиста.

— Они ищут кого-то, кто сможет сыграть меня, — цитирует Daily Mirror Гаскойна. — Я буду помогать, в том числе и со сценарием, в фильме будет все о моей жизни. Фильм будет основан на моих книгах.

Он также предположил, что в картине будут показаны как хорошие моменты из его биографии, так и плохие, в том числе, его борьба с алкогольной зависимостью.

— Мне нечего скрывать, — продолжил Гаскойн. — Все и так уже было в прессе, как плохое, так и хорошее.

Ориентировочная дата выхода фильма — ноябрь 2020 года.

В качестве футболиста Гаскойн защищал цвета «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертона», «Бернли», китайского «Ганьсу Таньма», а завершил карьеру футболист в 37 лет в клубе четвертого английского дивизиона «Бостон Юнайтед». Несколько раз пытался начать тренерскую карьеру, но безуспешно.

В сборной Англии Гаскойн провел 57 матчей, забил 10 голов, принял участие в ЧМ-1990 и Евро-1996, в которых команда добиралась до полуфинала.