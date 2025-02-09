«Плимут» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии в воскресенье, 9 февраля. Игра состоится на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Плимут» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии стартовал 2 ноября 2024 года и завершится 17 мая 2025-го.

В истории очных противостояний соперники встречались два раза. На счету «Ливерпуля» — одна победа, еще одна встреча завершилась вничью.

Кубок Англии. 1/16 финала.

09 февраля 2025, 18:00. Home Park (Плимут)

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