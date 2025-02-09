«Ливерпуль» уступил «Плимуту» и вылетел из Кубка Англии

«Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от «Плимута» в матче 1/16 Кубка Англии — 0:1.

Единственный гол в игре забил полузащитник Райан Харди, который реализовал пенальти на 53-й минуте.

«Ливерпуль» завершил выступление в турнире. «Плимут» вышел в 1/8 финала, его соперник в следующем раунде определится по итогам жеребьевки.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 56 очков за 23 матча. «Плимут» располагается на последнем месте в Чемпионшипе с 25 баллами после 30 игр.