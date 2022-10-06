Питер Крауч признался, что ждал от Холанна очередного хет-трика в матче Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч рассказал, что думает об игре бомбардира «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (5:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

«У него просто нереальная результативность. Мы немного огорчены, так как хотели увидеть очередной хет-трик в его исполнении», — цитирует Питера BBC Sport.