Питер Крауч: «Когда увидел, что в «Ливерпуле» получают шансы Нгог и Воронин, пожалел, что ушел»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч рассказал, о чем жалеет за время, что провел в команде.

— Единственное, что не дает мне покоя — уход из «Ливерпуля» в 2008 году, — цитирует Daily Mail Крауча. — Главный тренер мерсисайдцев Рафаэль Бенитес был рад меня отпустить, поскольку я был запасным вариантом. Одна из причин моего тогдашнего перехода в «Портсмут» — сыгранность Стивена Джеррарда с Фернандо Торресом. Тем не менее, через 18 месяцев я увидел, что в «Ливерпуле» шанс получают Андрей Воронин и Давид Нгог, и пожалел, что не остался. Нельзя уходить из таких команд.

Крауч выступал за «Ливерпуль» с лета 2005 года по лето 2008 года. На счету форварда 42 гола и 15 результативных передач в 134 матчах за мерсисайдцев. По окончании сезона-2019/20 39-летний англичанин завершил карьеру.