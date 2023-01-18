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Сегодня, 09:26

Пирс Моргана: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях извиняться передо мной и Роналду»

Морган ожидает, что тен Хаг извинится перед Роналду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский журналист Пирс Морган поделился ожиданиями от матча 21-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из АПЛ.

«Думаю, что мы («Арсенал. — Прим."СЭ») полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню, что они избавились от величайшего футболиста в истории, думая, что это была отличная идея. Забьет ли кто-нибудь из этой блестящей новой команды «Юнайтед» столько же голов в этом сезоне, сколько Роналду забил в предыдущем? Когда мы выиграем лигу, а «Юнайтед» — нет, потому что избавились от величайшего в истории, я ожидаю, что Эрик тен Хаг встанет на колени, умоляя меня о прощении и извиняясь перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое он проявил к нему», — приводит слова Моргана TalkSPORT.

В конце декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью Моргану.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).

18 января «МЮ» встретится с «Кристал Пэлас». Начало — в 23.00 по мск.

22 января пройдет 21-й тур АПЛ между красными дьяволами и «Арсеналом». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://talksport.com/football/1305516/erik-ten-hag-piers-morgan-cristiano-ronaldo-arsenal-premier-league/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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