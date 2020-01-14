Пиняев забил «Бернли» за «Манчестер Юнайтед»

У нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева продолжается двухнедельная стажировка в академии «Манчестер Юнайтед». Игрок юношеской сборной России уже провел один матч — против «Бернли».

— Команда «МЮ» была составлена из ребят U-15 (в этой возрастной группе Пиняев) и U-16, а у «Бернли» вышли футболисты U-17, — рассказал «СЭ» директор «Чертаново» Николай Ларин. — Возраст соперника сказался — он выиграл. Но, на мой взгляд, лучшим в обеих командах был как раз Сергей. Пиняев и забил единственный мяч у «МЮ» — сместился с правого фланга, обыграл всех защитников, которые попадались по пути, и точно пробил в дальний угол. Он тренируется с командами разных возрастов. Вчера, например, с U-16, а сегодня с U-18. Англичане его тестируют. Кроме того, было индивидуальное занятие — два футболиста и два тренера. (Константин Алексеев)