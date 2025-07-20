Пикфорд продлит контракт с «Эвертоном»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд близок к продлению контракта, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 31-летний англичанин подпишет новое соглашение на четыре года.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел 40 матчей, пропустив 46 мячей и 13 раз сыграв на ноль.