Пикфорд признает, что может потерять свое место в сборной Англии из-за Рамсдейла

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд считает, что его статус лучшего вратаря Англии окажется под угрозой, если его команда вылетит в низшую лигу

«Я просто должен сосредоточиться на себе. Аарон проводит лучший сезон в «Арсенале», борясь за титул, в то время как «Ньюкасл» занимает пятое место, поэтому они также могут попасть в Лигу чемпионов. Важно, чтобы «Эвертон» остался в премьер-лиге. Это высшая лига, поэтому я должен сосредоточиться на этом. Я могу думать только о том, чтобы быть настолько лучшим, насколько могу. В Англии есть хорошие вратари. Мне нравится, когда у них все хорошо. Приятно видеть, что тренер доверяет мне, моя форма за последние три года была действительно неплохой», — приводит Mirror слова Пикфорда.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков за 28 матчей.