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Сегодня, 09:45

Пикфорд признает, что может потерять свое место в сборной Англии из-за Рамсдейла

Алина Савинова
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд считает, что его статус лучшего вратаря Англии окажется под угрозой, если его команда вылетит в низшую лигу

«Я просто должен сосредоточиться на себе. Аарон проводит лучший сезон в «Арсенале», борясь за титул, в то время как «Ньюкасл» занимает пятое место, поэтому они также могут попасть в Лигу чемпионов. Важно, чтобы «Эвертон» остался в премьер-лиге. Это высшая лига, поэтому я должен сосредоточиться на этом. Я могу думать только о том, чтобы быть настолько лучшим, насколько могу. В Англии есть хорошие вратари. Мне нравится, когда у них все хорошо. Приятно видеть, что тренер доверяет мне, моя форма за последние три года была действительно неплохой», — приводит Mirror слова Пикфорда.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков за 28 матчей.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/pickford-ramsdale-everton-arsenal-england-29550716
Джордан Пикфорд
Сборная Англии по футболу
ФК Эвертон
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
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1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
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1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
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Челси – Астон Вилла
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Брентфорд

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