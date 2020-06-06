Пикфорд хочет обыграть «Ливерпуль» в первом матче АПЛ после паузы

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд рассказал, что намерен победить «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии-2019/20, который состоится 21 июня. Эта встреча станет первой после паузы в первенстве, связанной с пандемией коронавируса.

— Мы хотим побеждать в каждом матче, а дерби имеет огромное значение для игроков и фанатов, — приводит Sky Sports слова Пикфорда. — Нам хочется показать, насколько хороши мы можем быть, и обыграть «Ливерпуль». Понятно, что это сильная команда, неудивительно, что она лидирует в чемпионате. Тем не менее, мы знаем, что способны победить. Просто хотим сделать это для фанатов и для себя.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с отрывом от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — в 25 очков. «Красным» не хватает двух побед до чемпионства.