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Пике хотел купить английский клуб «Ноттс Каунти»

19:10
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике мог купить клуб пятого английского дивизиона «Ноттс Каунти» этим летом. Компания Kosmos Global Holding, принадлежащая испанцу, вела переговоры с бывшим владельцем клуба Аланом Харди, сообщает Sky Sports.

Однако Харди в конце июля продал клуб датским бизнесменам.

Напомним, что Пике является владельцем клуба «Андорра», который выступает в третьем испанском дивизионе. При этом футболист все еще намерен купить еще одну команду.

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