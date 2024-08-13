PFA огласила список номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в своих социальных сетях опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/24.

Номинантами являются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все — «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Торжественная церемония вручения награды состоится 20 августа.

Чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Манчестер Сити», опередивший в таблице «Арсенал» на 2 очка.