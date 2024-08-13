PFA огласила список номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в своих социальных сетях опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/24.
Номинантами являются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все — «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Торжественная церемония вручения награды состоится 20 августа.
Чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Манчестер Сити», опередивший в таблице «Арсенал» на 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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