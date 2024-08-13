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Сегодня, 12:12

PFA огласила список номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ

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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в своих социальных сетях опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/24.

Номинантами являются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все — «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Торжественная церемония вручения награды состоится 20 августа.

Чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Манчестер Сити», опередивший в таблице «Арсенал» на 2 очка.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
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 - : -
17.08 14:30
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17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
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17.08 17:00
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17.08 17:00
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