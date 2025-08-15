Петр Чех объявил о разводе с супругой после 26 лет совместной жизни
Бывший вратарь «Челси» Петр Чех объявил, что разводится с супругой Мартиной после 26 лет совместной жизни.
Чех познакомился с будущей женой в 1999 году, спустя четыре года пара сыграла свадьбу. У них есть 17-летняя дочь Адела и 16-летний сын Дамиан.
«Мы с Мартиной с грустью сообщаем о том, что расстаемся после 26 лет совместной жизни. Мы остаемся лучшими друзьями, и мы очень гордимся двумя нашими замечательными детьми», — написал Чех в соцсети.
Вратарь ранее играл за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал».
Новости