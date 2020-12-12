Петр Чех недоволен правилами пенальти

Экс-вратарь, а ныне тренер «Челси» Петр Чех заявил, что стоит пересмотреть правила пенальти. По его мнению, голкиперам неправильно запрещать делать движения перед броском.

«Я не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7 м 32 см на 2 м 44 см без движения ног, в то время как игрок пробивает с 12 ярдов со средней скоростью 70 миль в час, а это значит, что за 0,35 секунды мяч пересечет линию ворот... легко критиковать, не предлагая никакого решения, хотя вот оно: может быть судье просто сделать вторую линию в 4 футах от линии ворот, используя спрей, и пенальти должен быть исполнен между ними?» — написал Чех в Instagram.

Голкипер намекнул на правило, по которому запрещено заступать за линию ворот обемими ногами при пробитии 11-метровых.