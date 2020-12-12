Петр Чех недоволен правилами пенальти
Экс-вратарь, а ныне тренер «Челси» Петр Чех заявил, что стоит пересмотреть правила пенальти. По его мнению, голкиперам неправильно запрещать делать движения перед броском.
«Я не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7 м 32 см на 2 м 44 см без движения ног, в то время как игрок пробивает с 12 ярдов со средней скоростью 70 миль в час, а это значит, что за 0,35 секунды мяч пересечет линию ворот... легко критиковать, не предлагая никакого решения, хотя вот оно: может быть судье просто сделать вторую линию в 4 футах от линии ворот, используя спрей, и пенальти должен быть исполнен между ними?» — написал Чех в Instagram.
Голкипер намекнул на правило, по которому запрещено заступать за линию ворот обемими ногами при пробитии 11-метровых.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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