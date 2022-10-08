Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

8 октября, 08:25

Петиция с призывом отстранить Холанна набрала более 2 миллионов подписей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Английские болельщики создали петицию с призывом отстранить нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

Как сообщает AS, фанаты в шутку создали петицию, обращенную к правительству Великобритании. В тексте было указано, что норвежского футболиста необходимо отстранить от выступлений в АПЛ из-за того, что он — «робот».

Петиция собрала более 2 миллионов подписей. Модераторам сайта, на котором была размещена петиция, пришлось удалить ее, поскольку при преодолении определенной отметки правительство Великобритании было бы обязано рассмотреть это обращение по закону.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. 22-летний форвард забил 19 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «горожан». За 8 матчей в чемпионате Англии ему удалось догнать Криштиану Роналду по числу хет-триков в АПЛ.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
34
10
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» хочет подписать вратаря «Специи» Драговски зимой

Роджерс не уверен, что Мэддисон продлит контракт с «Лестером»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости