Петер Шмайхель: «Я считаю, что сейчас к Де Хеа относятся несправедливо»

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмайхель заступился за нынешнего голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, которого подвергают критике за неудачную игру в последних матчах.

— У «Манчестер Юнайтед» есть хороший, молодой вратарь в аренде в «Шеффилде» — я говорю о Дине Хендерсоне, — цитирует Goal.com Шмайхеля. — Он выступает неплохо и выглядит многообещающе, но Давид Де Хеа — один из лучших вратарей АПЛ даже не знаю за сколько последних лет. Я уверен в следующем: Сульшер изменил стиль игры «МЮ», и теперь он немного не совпадает с тем, как привык играть Давид в последние пару лет. Когда происходят изменения, ты всегда ошибаешься. Если не ошибаться, то не получится ничему научиться. Я вижу Де Хеа основным вратарем «Манчестер Юнайтед» на долгие годы и считаю, что к нему сейчас относятся несправедливо.