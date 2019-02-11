Петер Шмайхель: "В "Лестере" нет тренера, который бы вел команду к новым высотам"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" и отец вратаря "Лестера" Каспера Шмайхеля Петер​ считает, что "лисам" необходим более сильный главный тренер, сообщает The Sun.

Напомним, что "Лестер" возглавляет 57-летний француз Клод Пюэль. Команда занимает 12-е место с 32 очками в чемпионате Англии после 26 туров.

– "Лестер" – отличный клуб. В нем есть хорошие игроки, но нет тренера, который бы вел команду к новым высотам. Они должны идти на 5-8 месте. Надеюсь, когда они со всем разберутся, то смогут подняться туда, где они и должны быть.

Каспер? Он хочет снова и снова испытывать себя, как и любой другой стоящий игрок. Вряд ли он уедет в Европу, он слишком любит Англию, – приводит слова Петера Шмейхеля The Sun.

Все о чемпионате Англии – здесь