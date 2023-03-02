Пэт Невин считает, что у «Вест Хэма» было много шансов на победу с «МЮ»

Бывший полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин оценил игру «Вест Хэма» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«У «Вест Хэма» было много моментов, они хорошо сыграли, но замены, которые сделал тен Хаг, были прекрасны. Мойес мог бы выстоять, если бы выпустил еще одного центрального защитника», — заявил Невин BBC.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится в «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.