Первый трофей Фергюсона в «МЮ». Сэр Алекс выиграл его в 90-м

В 1990 году «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством Алекса Фергюсона. Им стал Кубок Англии.

Считается, что именно победа в Кубке Англии сохранила за Фергюсоном тренерский пост «Юнайтед» встретился в финальном матче c «Кристал Пэлас», сыграв сначала ничью 3:3, а затем выиграв в переигровке со счетом 1:0.

После этого Фергюсон выиграл с «МЮ» еще два десятка трофеев и работал с командой до 2013 года. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола.