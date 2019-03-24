Первый матч на новом стадионе "Тоттенхэма" посетили 29 тысяч человек

Первый тестовый матч на новом стадионе "Тоттенхэма" посетили 29 987 человек, сообщает AP. Матч прошел в рамках молодежного первенства для игроков до 18 лет. Молодежная команда "Тоттенхэма" обыграла "Саутгемптон" со счетом 3:1.

Новый стадион "Тоттенхэма" был построен рядом со старым "Уайт Харт Лейн". Из-за проблем при строительстве арена была сдана не к началу сезона, как планировалось изначально, а только в марте. Начал сезон "Тоттенхэм" на "Уэмбли". Первую игру на новом стадионе команда проведет 3 апреля против "Кристал Пэлас".