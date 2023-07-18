Первая женщина-тренер в английском футболе покинула пост спустя две недели
«Форрест Грин», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата Англии, назначил Дэвида Хорсмэна новым главным тренером клуба, сообщает Reuters.
Дингли была назначена исполняющей обязанности главного тренера «Форрест Грин» в начале июля. Она стала первой женщиной-тренером в английском футболе. Ранее 40-летняя специалистка работала в структуре клуба.
В единственном матче под руководством Дингли «Форрест Грин» сыграл вничью с «Мелкшемом» (1:1).
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|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Брайтон
|0
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|0
|0
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|0
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|Астон Вилла
|0
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|0
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|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
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|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|0
|0
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|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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