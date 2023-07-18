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Сегодня, 11:39

Первая женщина-тренер в английском футболе покинула пост спустя две недели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Форрест Грин», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата Англии, назначил Дэвида Хорсмэна новым главным тренером клуба, сообщает Reuters.

Дингли была назначена исполняющей обязанности главного тренера «Форрест Грин» в начале июля. Она стала первой женщиной-тренером в английском футболе. Ранее 40-летняя специалистка работала в структуре клуба.

В единственном матче под руководством Дингли «Форрест Грин» сыграл вничью с «Мелкшемом» (1:1).

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