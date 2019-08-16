Официальный Twitter УЕФА на русском языке поздравил с днем рождения Дмитрия Харина. Бывшему вратарю сборных СССР, СНГ и России исполнился 51 год.

? Экс-вратарю сборной СССР и @TeamRussia Дмитрию Харину — 51 год! ??? pic.twitter.com/taixg5jWZM — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 16, 2019

Голкипер на родине защищал цвета московских «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА. В 1992 году он уехал в «Челси», став первым российским легионером в клубе. За лондонцев он отыграл более сотни встреч, а в 1999 году перешел в «Селтик». В шотландском клубе он преимущественно оставался в запасе, а завершил карьеру в 2004 году в любительском английском «Хорнчерче».

В составе сборной СССР Харин завоевал золото Олимпиады-1988, юношеского Евро-1985 и молодежного Евро-1990. Также на его счету победа в последнем розыгрыше чемпионата СССР-1991 в составе ЦСКА, победа в Кубке СССР-1986 с «Торпедо». В составе «Челси» Харин выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, в составе «Селтика» — чемпионат и Кубок Шотландии.

Всего за сборные СССР, СНГ и России Харин отыграл 38 матчей и пропустил 27 мячей с 1988 по 1998 год, приняв участие в Евро-1992 и 1996 и ЧМ-1994.