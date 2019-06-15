19:18 | Футбол — Англия

Первое фото Зинченко с новой девушкой

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал первое совместное фото с журналисткой Владой Седан, которую он поцеловал после разгромной победы в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 над Сербией (5:0).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

В прошедшем сезоне на счету 22-летнего украинца 29 матчей, в которых он забил один гол и сделал пять результативных передач.

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