Перишич в скором времени покинет «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подтвердил скорый переход в другую команду Ивана Перишича. Его контракт истекает летом 2024 года.

«Он напряженно работает. Иван хочет поскорее вернуться на поле в свете предстоящих сражений в национальной команде. Для нас был важен его опыт, но я думаю, что сотрудничество мы продолжить не сможем, — цитирует слова Постекоглу итальянское новостное агентство ITASportPress.

35-летний ъорватский футболист играет за «Тоттенхэм» с 2022 года.