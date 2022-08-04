Перишич советовался с Модричем перед переходом в «Тоттенхэм»
Новичок «Тоттенхэма» Иван Перишич рассказал, разговор с кем повлиял на его решение стать игроком лондонского клуба. Он сообщил, что обсуждал трансфер с Лукой Модричем, который раньше играл в «шпорах».
«Я буду играть за лондонцев под 14-м номером, который раньше носил Модрич. Я спросил у него разрешения взять этот номер, на что он ответил согласием», — цитирует Перишича Sky Sports.
В прошлом сезоне 33-летний бывший полузащитник «Интера» провел 49 матчей за клуб, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
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