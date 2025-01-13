Перенесенное дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» пройдет 12 февраля

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем» пройдет 12 февраля, сообщает пресс-служба «ирисок».

Игра изначально была запланирована на 7 декабря 2024 года на домашнем стадионе «Эвертона» «Гудисон Парк» в Ливерпуле, но ее перенесли из-за сильного шторма, который разразился на побережье Британских островов.

Этот матч станет первым мерсисайдским дерби в текущем сезоне.

После 19 матчей «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Эвертон» с 17 баллами в 19 играх — на 16-м месте.