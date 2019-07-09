Переход Яниса Хаджи в "Манчестер Сити" сорвался из-за вылета "Жироны"

Полузащитник "Вииторула"​ Янис Хаджи – сын румынского экс-футболиста Георге Хаджи - мог продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как утверждает румынский журналист Эмануэл Рошу, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола является поклонником таланта 20-летнего хавбека.

Этим летом футболист сначала мог перейти в "Жирону" на правах аренды, однако вылет команды во вторую лигу помешал переходу. После "Жироны" Хаджи должен был оказаться в "Манчестер Сити".

Отметим, что компания, которая спонсирует "Манчестер Сити" ранее приобрела 44,3 процента акций "Жироны". Столько же купила Girona Football Group. Эта фирма принадлежит Пере Гвардьоле, брату Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что Хаджи интересуются "Спартак" и "Барселона", а также "Севилья". Сообщалось, что красно-белые предложили за него 12 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.