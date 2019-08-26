Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля

«Интер» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Однако сделка может сорваться из-за того, что другой форвард «МЮ» — Антони Марсьяль — получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:2), сообщает The Guardian.

«Манчестер» взял паузу в переговорах до того момента, как станет известна степень серьезности повреждения 23-летнего француза.

Ранее сообщалось, что миланский клуб готов взять 30-летнего чилийца в аренду на год с возможностью последующего выкупа.

В минувшем сезоне Алексис Санчес провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.