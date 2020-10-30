Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Переход Ромеро в «Интер Майами» Бекхэма сорвался

09:38
Теги:

Трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро в «Интер Майами» сорвался, сообщает Daily Mail.

По информации источника, американский клуб, совладельцем которого является экс-футболист «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм, не смог оформить сделку из-за закрытия трансферного окна в МЛС. Таким образом, 33-летний аргентинец не сможет покинуть «Манчестер Юнайтед» раньше января, при условии, что контракт с ним не будет расторгнут.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ромеро не хочет оставаться в «МЮ», поскольку перестал попадать в заявку команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря, чей контракт действует до конца июня 2021 года, в 2 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир