Переход Ньясса из «Локомотива» в «Эвертон» вошел в Топ-50 худших трансферов АПЛ

Телеканал ESPN составил Топ-50 худших трансферов в истории чемпионата Англии. Возглавил список «Саутгемптон», подписавший в 1996 году Али Диа. 31-летний футболист сыграл всего один матч, а затем с ним расторгли контракт.

Второе место зянл переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера» в «Челси» за 34,1 миллиона фунтов стерлингов в 2017 году, а замкнул тройку трансфер Рикардо Альвареса из «Интера» в «Сандерленд» за 9,5 миллиона фунтов стерлингов в 2015 году.

Стоит отметить, что на 41-й позиции оказался переход нападающего Умара Ньясса из «Локомотива» в «Эвертон» за 16,1 миллиона фунтов стерлингов в 2016 году.