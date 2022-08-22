Переход Сарра из «Уотфорда» в «Астон Виллу» за 25 миллионов фунтов сорвался

«Астон Вилла» отказалась от подписания полузащитника «Уотфорда» Исмаилы Сарра, сообщает Sky Sport.

Ранее клубы договорились о трансфере за 25 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня 24-летний сенегалец должен был пройти медобследование.

Но проблемы возникли после того, как стороны начали обсуждать детали сделки, в том числе возможность перехода Кэмерона Арчера или Кортни Хауса в аренду в «Уотфорд».

Сделку отменил главный тренер «Виллы» Стивен Джеррард.

В сезоне-2022/23 Сарр забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.