Переход Езила в «Фенербахче» откладывается из-за карантина

Переход полузащитника «Арсенала» Месута Езила в «Фенербахче» откладывается из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний немец вынужден провести неделю на карантине в соответствии с протоколом безопасности. Сообщается, что срок карантина футболиста действует до пятницы. В этот день футболист пройдет медосмотр и сделка по его переходу будет завершена.

В нынешнем сезоне Езил не провел ни одного матча за «Арсенал». Сообщается, что сегодня может быть официально объявлено о расторжении его контракта с «канонирами».