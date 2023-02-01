Переход Энцо Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола

Переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Синие заплатили за 22-летнего аргентинца 121 миллион евро.

Топ-5 самых дорогих переходов в истории футбола выглядят следующим образом:

1. Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

2. Килиан Мбаппе — из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро.

3. Усман Дембеле — из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» за 140 миллионов евро.

4. Филиппе Коутинью — из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро.

5. Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» за 127,2 миллиона евро.

Переход Фернандеса в «Челси» стал рекордным для английского футбола. Ранее рекордной была сделка по переходу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллиона евро.