Переговоры о покупке «Эвертона» миллиардером Дэном Фридкином сорвались

Переговоры по покупке «Эвертона» компанией миллиардера Дэна Фридкина не увенчались успехом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Переговоры между Blue Heaven Holdings (компания нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири — Прим. «СЭ») и The Friedkin Group о возможной продаже контрольного пакета акций «Эвертона» завершились, и The Friedkin Group не будет заниматься покупкой клуба. Обе стороны согласились, что в их интересах рассмотреть альтернативные варианты для «Эвертона».

«Friedkin Group останется кредитором клуба и гордится тем, что сыграла ключевую роль в строительстве нового стадиона, который поможет обеспечить светлое будущее как «Эвертону», так и городу Ливерпуль. Blue Heaven Holdings поддерживает позитивные отношения с The Friedkin Group и хотела бы поблагодарить их за время и усилия, вложенные в этот процесс. Когда появятся дополнительные новости, они будут предоставлены по официальным каналам связи клуба», — говорится в заявлении «Эвертона».

Ранее сообщалось, что покупка клуба может обойтись американскому бизнесмену в 475 миллионов евро. Friedkin Group также владеет итальянской «Ромой».

В сентябре 2023 года Мошири уже пытался продать свою долю в клубе американской инвестиционной компании 777 Partners, но в итоге сделка не состоялась.

В сезоне-2023/24 «Эвертон» занял 15-е место в АПЛ и избежал вылета, несмотря на то что с него было снято 8 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. К началу сезона-2025/26 клуб должен переехать на новый стадион в доке Брэмли-Мур.