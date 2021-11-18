Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Триппьером находятся на продвинутой стадии

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Атлетико» Кираном Триппьером, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры манкуанианцев с агентом защитника находятся на продвинутой стадии. Сам Триппьер хочет вернуться в чемпионат Англии, где ранее выступал за «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне 31-летний англичанин провел 15 матчей за «Атлетико» и не отметился результативными действиями. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2023 года.