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Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Триппьером находятся на продвинутой стадии

09:26
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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Атлетико» Кираном Триппьером, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры манкуанианцев с агентом защитника находятся на продвинутой стадии. Сам Триппьер хочет вернуться в чемпионат Англии, где ранее выступал за «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне 31-летний англичанин провел 15 матчей за «Атлетико» и не отметился результативными действиями. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2023 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1461140697231372289

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